«Это страшно»: реакция Армении на ситуацию в Карабахе озадачила военкора Военкор Котенок: Армения равнодушно отреагировала на ситуацию в Карабахе

Фото: Айк Арутюнян/РИА Новости

Ереван своей реакцией на ситуацию в Карабахе продемонстрировал равнодушие по отношению к населению региона, сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. Так он отреагировал на заявление Министерства обороны Армении о том, что на территории Карабаха нет армянского вооруженного контингента. По словам журналиста, это свидетельствует о пораженческой позиции руководства страны.

Капитулятивная в общем и целом позиция. Позиция равнодушная. И это страшно, — рассказал Котенок.

В связи с этим журналист вспомнил ставшую знаменитой цитату из эпиграфа к роману «Заговор равнодушных» польского писателя Бруно Ясенского.

Не бойся врагов — в худшем случае они могут тебя убить, не бойся друзей — в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство, — написал военкор.

Минобороны Азербайджана ранее объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проведении операции.

На этом фоне в МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в Карабахе подразумевает безоговорочный и полный вывод армянских войск из региона. Дипломаты также призвали международное сообщество удержать Ереван от попыток подорвать «хрупкие усилия» по нормализации обстановки. В ответ представители Министерства обороны Армении заявили, что вооруженный контингент республики не дислоцируется на территории Карабаха.