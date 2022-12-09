Ереван и Баку договорились только по одному пункту мирного договора Ереван и Баку договорились об установлении дипотношений

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Ереван и Баку достигли договоренности по вопросу об установлении дипломатических отношений в рамках Венской конвенции, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. При этом он отметил, что это единственный пункт мирного договора, по которому достигнуто согласие между сторонами, передает ТАСС.

К сожалению, есть только один пункт, по которому есть согласие, это пункт об установлении дипломатических отношений в рамках Венской конвенции, по всем остальным пунктам нет четкого согласия, — цитирует его агентство.

Григорян добавил, что продвижению в деле согласования мирного договора препятствуют утверждения Азербайджана о том, что вопрос Карабаха решен. Он также указал, что текст мирного договора редактировался уже трижды. Сейчас над ним работает армянская сторона. Продолжается обсуждение делимитации и демаркации границы, разблокировании коммуникаций и гуманитарных вопросов.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян усомнился в том, что мирный договор с Азербайджаном будет подписан до конца текущего года. По его словам, позиции Еревана и Баку по вопросу нормализации отношений «пока очень далеки друг от друга по многим вопросам». Его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов допустил проведение третьего раунда переговоров по мирному соглашению между Баку и Ереваном до конца 2022 года.