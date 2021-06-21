Эксперты раскрыли, кому выгодна победа Пашиняна

Победа на парламентских выборах партии и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» выгодна всем мировым акторам. Об этом пишут «Новые известия» со ссылкой на экспертов Telegram-канала «Незыгарь».

По мнению специалистов, проигрыш силового «карабахского клана» даёт возможность отсрочить новый конфликт в Закавказье и нейтрализовать попытки Турции закрепиться в Азербайджане и Грузии.

Они отметили, что стоящие за Пашиняном силы ориентированы на Францию в надежде получить значимую экономическую поддержку от ЕС, а также на Россию как военного гаранта. Для России Пашинян — приемлемая фигура, настроенная не усугублять конфликт с Азербайджаном, искать внешние источники финансирования и сохранять себя в альянсе с Москвой.

Эксперты считают, что Москве ещё предстоит потратить много сил, чтобы сформировать в Армении более устойчивую и успешную пророссийскую фракцию. Однако уже сейчас в Закавказье появилась краткосрочная стабильность, которая позволит Москве, Анкаре и Парижу выработать новую формулу мира и отсрочить вооружённый конфликт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль расценивает как убедительную победу партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна на парламентских выборах в Армении. Он выразил надежду, что решение армянского народа поможет стране выйти на траекторию устойчивого развития.

После подсчёта голосов на всех избирательных участках партия «Гражданский договор» одержала победу на выборах в парламент страны с результатом 53,92%.