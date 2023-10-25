Эксперт объяснил, зачем Армения допускает дерзкие выпады в адрес России Политолог Ткаченко: Пашинян хочет заговорить поражение в войне за Карабах

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Россия воспринимает недружественную риторику и резкие высказывания Армении в адрес Москвы как попытки лидера страны Никола Пашиняна отвести от себя обвинения в неэффективной политике, рассказал NEWS.ru профессор факультета международных отношений СПБГУ Станислав Ткаченко. По его словам, с этой целью армянский лидер помимо критики в адрес России также допускает обвинения в адрес других стран, в том числе США, Франции и Запада в целом.

Пашинян хочет замотать и заговорить поражение в войне за Карабах 2023 года и сделать вид, что ничего не произошло, — подчеркнул Ткаченко.

Международник предположил, что Россия не будет резко реагировать на слова армянского премьера и предпринимать какие-либо действия против Еревана, так как Пашинян только делает громкие заявления и помимо «ритуальных решений» напрямую не предпринимает никаких шагов против Москвы.

Армянский лидер говорит много обидных и неприятных для России высказываний. Восприятие политики России в Армении очень обостренное и нервное. Передача на канале — не повод вызывать дипломата. Армения сейчас просто не уверена в своем курсе. Вот и все, — пояснил эксперт.

По мнению Ткаченко, непохоже, что Москва будет отвечать на недружественные выпады Еревана, так как вскоре Армения, вероятно, вернется к осознанию того, что Россия — это единственная страна в мире, которая готова и обязана защищать южнокавказскую республику военным путем в рамках ОДКБ, и отказываться от отношений с РФ нельзя.

24 октября российского посла в Армении Сергея Копыркина вызвали в армянский МИД, где ему вручили ноту протеста в связи с высказываниями, которые прозвучали на Первом канале в адрес Армении. В Ереване отметили, что в эфире одной из телепередач были сделаны оскорбительные и неприемлемые заявления в адрес властей республики.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия продолжает диалог с Азербайджаном и Арменией с целью оказания помощи в урегулировании конфликта между странами. При этом он признал, что прогресса в решении кризиса пока нет.