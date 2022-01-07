Экс-советник Назарбаева назвал предательство одной из причин кризиса

Бывший советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, экс-министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев заявил в эфире телеканала «Хабар 24», что считает предательство некоторых чиновников и сотрудников правоохранительных органов одной из причин кризиса в стране. По его словам, происходящее сейчас в Казахстане стало самым серьёзным кризисом за 30 лет на всём постсоветском пространстве.

Масштабы такой попытки государственного переворота, вооружённого мятежа поражают. Настолько мощная организация, что без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было осуществить, — сказал Ертысбаев.

Он напомнил, что во время массовых беспорядков в Алма-Ате вооружённые протестующие захватывали здание аэропорта. По утверждению Ертысбаева, «за 40 минут до нападения на аэропорт была дана команда полностью убрать оцепление и охрану». Казахстанские власти позднее вернули аэропорт под свой контроль.

7 января силовики Казахстана задержали в ходе беспорядков 3811 человек, 26 граждан были убиты, ещё 26 — ранены. Число погибших силовиков увеличилось до 18, пострадали более 740 сотрудников силовых структур.

Массовые протесты вспыхнули в республике в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Казахстане был введён режим чрезвычайного положения, президент принял отставку правительства. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан после соответствующего обращения президента страны Касым-Жомарта Токаева.