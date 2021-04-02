Экс-премьер РФ назвал сценарий начала большой войны в Донбассе

https://static.news.ru/photo/3feb2358-5e6f-11e9-abe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sandro Maddalena/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Серьёзное обострение военного конфликта случится, если Москва изберёт «грузинский сценарий». Так считает экс-премьер России Михаил Касьянов.

Вооружённый конфликт вполне вероятен. Это означает, что военные специалисты на Западе вполне серьёзно рассматривают вещи, которые происходят вдоль границ, — сказал он.

Политик добавил, что возможна серьёзная эскалация и напряжение, передаёт его слова Telegram-канал «Сказано на Эхе». Он уверен, что Россия якобы может готовиться к аннексии ЛНР и ДНР.

Сначала, уверен Касьянов, в регионах проведу референдум, как в Крыму. Если будет оказываться какое-то сопротивление, то будет реализован «грузинский сценарий», при котором военный конфликт неизбежен.

При этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что крупномасштабная война на юго-востоке Украины может начаться только при одном условии: если Киев получит команду из Вашингтона, писал ранее NEWS.ru. У украинских политиков возникает соблазн начать войну, но это произойдёт, если только американцы примут такое решение. В противном случае в регионе будут продолжаться локальные провокации, отметил экс-премьер Украины.