Экс-премьер РФ назвал сценарий начала большой войны в Донбассе

Серьёзное обострение военного конфликта случится, если Москва изберёт «грузинский сценарий». Так считает экс-премьер России Михаил Касьянов.
Вооружённый конфликт вполне вероятен. Это означает, что военные специалисты на Западе вполне серьёзно рассматривают вещи, которые происходят вдоль границ, — сказал он.
Политик добавил, что возможна серьёзная эскалация и напряжение,
Сначала, уверен Касьянов, в регионах проведу референдум, как в Крыму. Если будет оказываться какое-то сопротивление, то будет реализован «грузинский сценарий», при котором военный конфликт неизбежен.
При этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что крупномасштабная война на юго-востоке Украины может начаться только при одном условии: если Киев получит команду из Вашингтона, писал ранее NEWS.ru. У украинских политиков возникает соблазн начать войну, но это произойдёт, если только американцы примут такое решение. В противном случае в регионе будут продолжаться локальные провокации, отметил экс-премьер Украины.