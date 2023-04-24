Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана отправили за решетку Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана Масимова приговорили к 18 годам тюрьмы за госизмену

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Карим Масимов

Экс-главу Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова приговорили к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщила пресс-служба суда Астаны. Его признали виновным в государственной измене, попытке захвата власти и превышении полномочий.

Масимов К. признан виновным... путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание — 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, — говорится в сообщении.

В суде также сообщили, что приговоре вынесены трем бывшим заместителям Максимова Ануару Садыкулову, Даулету Ергожину и Марату Осипову. Они получили 16 лет, 15 лет и 3 года лишения свободы соответственно. Осужденных лишили званий и госнаград. В доход страны взыскали более 10 млрд тенге ($22 млн) и $24 млн.

В феврале в Казахстане задержали экс-главу Минобороны Мурата Бектанова. Его подозревали в бездействии во время массовых беспорядков в республике. Бектанов был приговорен к 12 годам лишения свободы.