Два человека погибли при крушении самолета в Армении

Фото: mes.am

Легкомоторный самолет B55 упал в селе Джрабер Котайкской области Армении, сообщили в МЧС республики. В результате крушения погибли два человека. На место происшествия прибыли две бригады пожарных и три спасательные группы.

1 декабря в 14:20 в Национальный центр кризисного управления поступила информация о том, что в районе села Джрабер Котайкского разбился и загорелся самолет В55. <...> На месте обнаружены два обгоревших тела, — сказано в сообщении.

Ранее у побережья Латвии разбился частный самолет, который пытались перехватить истребители НАТО. Судно было зарегистрировано в Австрии. Самолет Cessna 551 летел из города Херес на юге Испании без конкретного пункта назначения. На его перехват были направлены истребители НАТО, базирующиеся в Эстонии.

До этого житель США угнал самолет в Тьюпело (штат Миссисипи) и пригрозил врезаться на нем в супермаркет Walmart. По Сети распространились видео с разных ракурсов, как пилот кружит над городом, а также скриншоты его маршрута, полученные из специальных сервисов по мониторингу.