В США мужчина угнал самолет и пообещал врезаться в Walmart

Фото: Paul Weaver/Keystone Press Agency/Global Look Press

Житель США угнал самолет и угрожал врезаться на нем в супермаркет, сообщает британская газета Mirror. По Сети распространились видео с разных ракурсов, как пилот кружит над городом Тьюпело, штат Миссисипи, а также скриншоты его маршрута, полученные из специальных сервисов по мониторингу.

Местные власти сообщили, что узнали о случившемся в 05:00 по местному (12:00) мск, после того, как угонщик самолета позвонил в 911 и сообщил о намерении врезаться на летательном аппарате в супермаркет Walmart.

Известно, что преступник управляет самолетом Beechcraft King Air 90, принадлежащим компании Southeast Aviation LLC. Легкомоторник способен достичь скорости 331 км/ч и набрать высоту до 350 метров.

По словам местных жителей, в районе, над которым кружил угонщик повсюду находятся машины полицейских, скорой помощи и пожарных.

Ранее в городе Плант-Сити в штате Флорида, злоумышленники угнали автомобиль, в котором находились 30 ампул вакцины от коронавирусной инфекции. Машину без присмотра оставил сотрудник, собиравшийся работать в пункте раздачи препарата.