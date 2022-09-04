В Латвии разбился самолет, который пытались перехватить истребители НАТО Reuters: в Латвии разбился частный самолет, который пытались перехватить истребители НАТО

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У побережья Латвии разбился частный самолет, который пытались перехватить истребители НАТО, пишет Reuters. Судно было зарегистрировано в Австрии. Отмечается, что самолет Cessna 551 летел из города Херес на юге Испании без конкретного пункта назначения. Судно было зарегистрировано в Австрии. На его перехват были направлены истребители НАТО, базирующиеся в Эстонии.

Частный самолет разбился у побережья Латвии. На его перехват поднимали истребители НАТО, базирующиеся в Эстонии, — сказано в публикации.

По информации агентства, пилоты дважды меняли курс: в Париже и Кёльне.

Житель США ранее угнал самолет в Тьюпело (штат Миссисипи) и пригрозил врезаться на нем в супермаркет Walmart. По Сети распространились видео с разных ракурсов, как пилот кружит над городом, а также скриншоты его маршрута, полученные из специальных сервисов по мониторингу.

Местные власти узнали о случившемся после того, как угонщик самолета позвонил в службу 911 и сообщил о намерении врезаться на летательном аппарате в супермаркет. Преступник управлял самолетом Beechcraft King Air 90, принадлежащим компании Southeast Aviation LLC. Легкомоторник способен достичь скорости 331 км/ч.