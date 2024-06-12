Драки в парламенте, снайперы в окнах, бунт: будет ли революция в Армении?

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Акция протеста в Ереване

Ситуация на площади перед зданием Национальной ассамблеи Армении накалилась до предела, протестующие штурмуют полицейские кордоны, пока в парламенте дерутся депутаты. В чем причина столкновений, как развивается противостояние в Ереване, началась ли революцию в Армении?

Что за столкновения перед зданием парламента в Ереване

12 июня в зале Национальной ассамблеи Армении проходил правительственный час с выступлением премьер-министра Никола Пашиняна. На охрану здания стянули большие силы полицейских, Службы нацбезопасности и Службы госохраны. К парламенту на проспекте Баграмяна пришло большое количество недовольных Пашиняном, мирным договором с Азербайджаном и политическим курсом страны.

Днем протесты перешли в столкновения с полицией. Десятки протестующих были задержаны, несколько пострадали. Как сообщает Sputnik Armenia, полиция применила «более десяти» светошумовых гранат для разгона протестующих. Пострадали по крайней мере семь человек, в том числе депутат Аспрам Крпеян. Panorama.am сообщает, что один мужчина получил серьезные травмы: граната оторвала несколько пальцев. В ходе столкновений пострадал также оператор телеканала NEWS.am.

Как сообщили армянские СМИ, силы безопасности насильно выставляют журналистов из здания Национальной ассамблеи, не давая освещать ход дебатов.

Фото: Стрингер/Sputnik/РИА Новости Акция протеста в Ереване

Как началась драка в парламенте Армении

Тем временем в зале заседаний вспыхнула драка: депутаты оппозиционной фракции «Гражданский договор» попытались побить Пашиняна, но за него вступились однопартийцы. Драка началась, когда Пашинян обвинил в трусости армянских генералов, которые воевали в Карабахе.

«Многие из тех генералов, о которых вы говорите [в лестных тонах], пили тосты за родину. Как только началось наступление [Азербайджана в Карабахе], звонили мне с просьбой вывезти их. Они трусы и дезертиры», — приводит ТАСС слова Пашиняна.

После этих слов началась драка. Спикер парламента Ален Симонян объявил перерыв, чтобы депутаты успокоились.

Кто ведет протестующих, что требуют от Пашиняна

Ключевым лидером протестующих является архиепископ Баграт Галстанян, лидер движения «Тавуш во имя Родины». Он добивается отставки Пашиняна и смены политической власти в Армении.

Галстанян рассказал, что 12 июня во время давки перед парламентом полицейские швыряли в протестующих бутылки и оскорбляли их. Одного из участников акции, основателя ABC Media Абраама Гаспаряна избили. По словам лидеров протестов, на 20:00 известно о 86 задержанных, некоторых уже отпустили, некоторые были похищены людьми в штатском и увезены в неизвестном направлении.

После того, как стало известно о ранениях в результате применения полицией спецсредств, спикер парламента Симонян обвинил архиепископа Галстаняна в провокации, заявив, что тот распространял «ложные сведения» о драке депутатов в парламенте и призывал людей «атаковать полицейских».

Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване

Депутат Анна Григорян из фракции «Хайястан» призвала Пашиняна позвонить главе МВД и сказать ему, чтобы полиция прекратила избивать протестующих.

«В Ереване не должно пролиться ни капли крови! Вы потеряли свою легитимность, ваша единственная поддержка — это полицейская сила, береты, силовое принуждение людей. Позвоните в МВД, пусть это прекратиться. Вы всю жизнь говорите про „1 марта“ (протесты в Армении в 2008 году против президента Роберта Кочаряна, когда столкновения привели к гибели протестующих и полицейских. — прим. NEWS.ru), теперь вы хотите сами его устроить? Остановите это!», — заявила Григорян.

В ответ Пашинян сказал, что уже говорил с министром внутренних дел, и тот заверил его, что все происходит в рамках закона.

Что известно о снайперах в окнах Нацассамблеи Армении

Telegram-канал Rerum Novarum опубликовал фотографию со снайперами в центральном окне над входом в здание Нацассамблеи Еревана. В соцсетях отмечают сходство с Евромайданом в Киеве.

«Там тоже были снайперы», – вспоминает пользователь Майкл.

Достоверно неизвестно, когда было сделано данное фото. 15 мая снайперов видели на крыше Ереванской оперы, где проходило мероприятие с участием Пашиняна.

Фото: Александр Патрин/ТАСС Акция протеста в Ереване

Как ситуация в Армении могут отразиться на России

Сегодня стало известно, что США планируют повысить уровень отношений с Арменией до «стратегического партнерства» и в скором времени организовать новые совместные военные учения. Пашинян поддерживает данный курс на сближение с Западом, обвиняя Россию и ОДКБ в «предательстве» и «сговоре против Армении».

Между тем Армения стала ключевым игроком в обходе антироссийских санкций Запада, утверждает Telegram-канал AZfront. Канал приводит данные Статкома Армении: за январь-апрель 2024 года торговый оборот с Россией вырос в 3,1 раза и достиг $6,3 млрд.

На Западе подозревают, что важную долю в этом обороте составляет торговля подсанкционными товарами. На это указывает изменение в структуре налогоплательщиков в Армении: если ранее главным налогоплательщиком был Зангезурский медно-молибденовый комбинат, то теперь эту позицию заняла компания Mobile Center Art, дистрибьютор мобильной техники, выплатившая налоги на сумму более $51 млн. Основные поставки этой компании приходят из России, и при этом она практически не платит таможенные пошлины благодаря нулевой ставке, установленной на смартфоны по Единому таможенному тарифу ЕАЭС.

«Иными словами, компания реализует продукцию, которая попадает под санкции Запада в отношении РФ», — констатирует AZfront, и сближение Армении с США может изменить эту ситуацию.

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