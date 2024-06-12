Драка в парламенте Армении из-за слов Пашиняна попала на видео Драка произошла в парламенте Армении после слов Пашиняна о трусливых дезертирах

Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Никол Пашинян

Драка произошла в парламенте Армении после слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о трусливых дезертирах, передает корреспондент РИА Новости. Конфликт завязался между представителями правящей партии и оппозиционными фракциями. Все это происходило на фоне акций протеста у здания парламента.

Уточняется, что слова Пашиняна не понравились представителям оппозиции. За премьера вступились члены партии «Гражданский договор». Спикер парламента Ален Симонян в связи с произошедшим объявил короткий перерыв. После этого заседание продолжилось.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении спешно покинул парламент страны после брифинга. В Сети опубликовали короткий ролик, на котором заметно, что политик очень быстрым шагом выходит из здания и садится в ожидающий его черный автомобиль.

Во время брифинга Пашинян анонсировал выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности. Политик сделал такое заявление после предупреждения МИД России о корректировке бюджета ОДКБ с учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос. Пашинян добавил, что Армения решит, когда уйдет.