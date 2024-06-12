Появилось видео бегства Пашиняна из парламента страны Пашинян спешно покинул парламент и попал на видео

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян спешно покинул парламент страны после брифинга. В Сети опубликовали короткий ролик, на котором заметно, что политик очень быстрым шагом выходит из здания и садится в ожидающий его черный автомобиль.

Машина сразу тронулась с места после того, как Пашинян сел в нее. Следом за премьером выдвинулся кортеж.

Пашинян 12 июня назвал условие своей отставки. По его словам, правительство Армении сложит полномочия, если этого захочет народ. Так премьер страны отреагировал на митинг оппозиции, который проходил у здания законодательного органа. Демонстранты требовали сменить правительство.

Глава армянского правительства также высказался о большом скоплении полицейских сил и спецтехники перед зданием парламента. Он объяснил это необходимостью «обеспечить нормальное функционирование законодательной власти».

Во время брифинга Пашинян анонсировал выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности. Политик сделал такое заявление после предупреждения МИД России о корректировке бюджета ОДКБ с учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос. Пашинян добавил, что Армения решит, когда уйдет. Позже в МИД страны пояснили, что он не заявлял о выходе страны из ОДКБ, а сообщил о планах властей определиться со сроками выхода из организации.