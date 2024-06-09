Протестное движение Армении провело митинг в центре Еревана В центре Еревана прошел оппозиционный митинг

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Сторонники протестного движения «Тавуш во имя Родины» провели шествие с трех направлений и собрались на площади Республики в Ереване. Участие в оппозиционном митинге принимают десятки тысяч человек. Он начался с молитвы и совместного исполнения гимна Армении, передает Sputnik Армения.

Лидер движения архиепископ Баграт Галстанян призвал граждан к четырехдневным нон-стоп-акциям. Он пояснил, что добиться ухода властей через вечерние собрания невозможно, поэтому нужны радикальные меры.

Мы можем решить задачу, если начиная с завтрашнего дня, четыре дня нон-стоп, без хождения на работу, без отдыха, без сна, мы будем на улице и навяжем свою волю, — заявил Галстанян.

Также перед собравшимися выступил правозащитник Рубен Меликян. Он обнародовал «список политзаключенных» и заявил, что долгое время за решеткой находились заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян, мэр Ванадзора Мамикон Асланян, блогер Нарек Малян. После этого оппозиционеры направились к парламенту и администрации президента в Ереване.

Протесты в Армении начались после того, как стало известно о достигнутой 19 апреля договоренности между Ереваном и Баку начать делимитацию границы с Тавуша. Утром 27 мая в разных городах Армении вспыхнули протесты. Оппозиция требовала отставки главы правительства Никола Пашиняна.