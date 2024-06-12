Армения и США озвучили планы по укреплению сотрудничества США и Армения планируют довести отношения до стратегического партнерства

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Арарат Мирзоян

Армения и США собираются повысить уровень отношений до стратегического партнерства, следует из совместного заявления правительств двух стран по итогам состоявшегося в Ереване заседания стратегического диалога. Соответствующие стремления будут закреплены в меморандуме о взаимопонимании между странами.

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Они положительно оценили сотрудничество, направленное на поддержку реформ и демократического прогресса в Армении, а также отметили стремление Еревана к более тесному сотрудничеству с евро-атлантическими структурами и западными государствами.

В ходе итоговой встречи Армения и США обсудили прогресс в укреплении двусторонних отношений и обозначили перспективы углубления связей в предстоящем году, — говорится в документе.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с NEWS.ru предположил, что страны коллективного Запада вовлекают Армению в орбиту своего влияния исключительно ради нанесения «стратегического поражения» России. При этом он подчеркнул, что укреплять или не укреплять отношения с другими странами — внутреннее дело Еревана, однако на Западе не скрывают цену входного билета в «клуб друзей» США, и плата за это — переход к антироссийскому курсу. Руководство Армении совершает большую ошибку, резюмировал политик.