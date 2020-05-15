Додон назвал русский языком межнационального общения в Молдавии

https://static.news.ru/photo/53d2fd0c-967f-11ea-9ebd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер Молдавии Игорь Додон прокомментировал инициативу об изменении Кодекса о выборах, которой предусмотрен отказ от бюллетеней на русском языке. Политик заявил, что русский — язык межнационального общения в стране, и подчеркнул, что не поддержит тех, кто запустил такую инициативу.

Молдавский президент пообещал, что на выборах бюллетени будут на двух языках.

Я категорически против, и даже если теоретически сформируется большинство, я этот закон не подпишу..., — сказал Додон Sputnik Молдова.

Ранее президент Молдавии предложил провести выборы главы государства 1 ноября 2020 года, писал NEWS.ru.