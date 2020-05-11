Додон предложил провести выбора президента в Молдавии 1 ноября

https://static.news.ru/photo/0f53c20e-935c-11ea-8959-fa163e074e61_660.jpg Фото: prm.md

Президент Молдавии Игорь Додон предложил назначить выборы главы страны на 1 ноября 2020 года.

Слышал спекуляции по поводу того, что мы попытаемся перенести выборы на следующий год или предпримем какие-то другие действия, чтобы оставаться как можно дольше в должности, — сказал Додон.

Прошлые выборы в стране состоялись 13 ноября. 23 декабря Додон вступил в должность.

Следующие выборы должны пройти в период от 30 до 60 дней до истечения мандата действующего главы государства — с 23 октября по 23 ноября.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство Молдавии обратится к российским властям с просьбой о начале новых переговоров о предоставлении кредита на €200 млн.