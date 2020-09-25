Детская передача на гостелеканале Белоруссии высмеяла инаугурацию Лукашенко

https://static.news.ru/photo/3cf064aa-ff23-11ea-986d-fa163e074e61_660.jpg Кадр из детской передачи на белорусском ТВ3 Фото: .tvr.by/televidenie/belarus-3

Вечерняя детская программа на государственном телеканале «Беларусь 3» показала выпуск, который зрители истолковали как тонко завуалированную насмешку над президентом Александром Лукашенко. В передаче «Калыханка» («Колыбельная»), которая является аналогом российской «Спокойной ночи, малыши!», Медведь Топа провозгласил себя королём, но был свергнут.

На двусмысленный выпуск обратила внимание британская медиакорпорация BBC.

По сюжету, Топа сместил с кресла свою соведущую — Лисичку Яну. Захваченное место он объявил троном, заявив, что теперь только он будет сидеть на нём и отдавать приказы.

Я единственный, кому позволено сидеть на нём. Видишь мою корону? — заявил Медведь.

Тогда Лисича и Фея Снов (актриса-ведущая) стали играть сами, а потом и вовсе отправились есть фруктовый пирог. Тогда надменный Топа заскучал и заявил, что проголодался. Он потребовал отнесли его на пир вместе с троном.

Однако в итоге он свалился с кресла и был вынужден ретироваться, в то время как Яна и Фея удобно устроилась в кресле, забрав корону себе.

Программа «Калыханка» выходит в эфир почти сорок лет. Был ли выпуск снят после инаугурации Лукашенко, либо случайно или специально в телеэфире именно сейчас был показан один из старых эпизодов, доподлинно неизвестно. В Интернете на официальных ресурсах телеканала ролик недоступен: страница передачи на сайте не обновляется с конца июля, а аккаунты в социальных сетях и на видеохостинге YouTube — с августа.

В Белоруссии уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

23 сентября Лукашенко вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Вместе с тем мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.

Ранее NEWS.ru писал, что Инаугурация, которую сразу же назвали тайной, усилила протесты в стране, вызвав новую волну жёстких задержаний. ОМОН разгонял людей дубинками, водомётами и слезоточивым газом.