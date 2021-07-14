Что Зеленскому ответить на статью Путина

Статья президента России «Об историческом единстве русских и украинцев», конечно, прежде всего была адресована жителям соседней Украины, как части территории Киевской Руси, Российской империи и Советского Союза. Владимир Путин не зря повторил в исследовании свою известную мысль о том, что большевистское руководство СССР, увлечённое идеей мировой революции, относилось к русскому народу прежде всего как к инструменту проведения такой политики. А потому новая власть без зазрения совести одаривала возникающие национальные республики кусками исконной русской земли и освоенными «дикими полями», политыми русской кровью и тяжёлым потом.

Нетрудно предположить, что в ответе на такую статью, который обещают подготовить на Украине, акцент будет сделан на традиционные тезисы о постоянной агрессии со стороны Руси-Московии. Позиция эта отражена в придуманной местными историками недоброй десятке «русско-украинских войн». А главное — Киев снова обвинит Россию в выдвижении серьёзных территориальных претензий. Неудивительно, что президент Владимир Зеленский, слегка бахвалясь, предложил обсудить статью при личной встрече с коллегой Путиным, а заодно добавить ему материала для его нового исторического эссе.

Понятно, что личная встреча с Путиным для Зеленского — это идея фикс. Ему, во-первых, очень хочется показать и доказать общественности, что они с Путиным чуть ли не равновеликие политики и ему для беседы «становиться на табуретку» необязательно. Во-вторых, Зеленскому важно напрямую связать Россиюс ситуацией в Донбассе, который, как хорошо известно, является исторической частью территории Войска Донского, столь ненавистного для тех же большевиков. Кто теперь вспомнит, как несколько лет назад Зеленский, тогда ещё комик и лицедей, обращаясь к Путину, предлагал: «Заберите меня, Владимир Владимирович, хотя бы за долги».

Владимир Зеленский Stefanie Loos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Между тем статья появилась в качестве ответной реакции на дискриминационное решение украинских властей, которые отказали этническим русским, проживающим на Украине, в статусе национального меньшинства. Хотя о каком меньшинстве может идти речь, если прежде на Украине проживало, по самым скромным подсчётам, не менее 15 миллионов русских людей. А потому речь президент Путин вёл не о выдвижении территориальных претензий, а о праве русских людей, проживающих фактически на исконно русской территории, на сохранение своей идентичности, культуры и, конечно, языка. Ведь даже при президенте Януковиче, который был как бы за развитие тесных связей с нашей страной, русский язык так и не стал вторым официальным, несмотря на все обещания и заверения. Притом что на нём разговаривало 90% граждан Незалежной.

Собственно, защита реальных интересов русских людей (а к ним у нас относят всех, кто говорит и думает на русском), в силу тектонических процессов развала великого государства, оказавшихся за пределами исторической родины, и является основополагающей идеей статьи президента. Не исключено, что идеи эти получат продолжение и юридическое закрепление в виде, например, принятия, по примеру Германии, закона о русском народе как разделённой нации.

Причём речь ни в коем случае не идёт об ущемлении прав других народов, некогда составлявших единый советский народ, новую историческую общность. Но прежняя внешнеполитическая установка дружить со всеми постсоветскими странами, не обращая внимания на такие мелочи, как дискриминация по национальному признаку, явно сдаётся в архив. И на Украине это должны понять.