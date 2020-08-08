Человек погиб на акции протеста в Минске

https://static.news.ru/photo/f36b2010-dad6-11ea-8c4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Один человек погиб в ходе столкновений с силовиками во время акции протеста в белорусской столице. Общее число пострадавших пока неизвестно.

Утром 10 августа появилась информация об одном погибшем. Он пострадал, как рассказали правозащитники, в результате наезда спецтранспорта на протестующих и получил черепно-мозговую травму, ставшую причиной его смерти. Сообщается ещё о троих серьёзно пострадавших, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя правозащитного центра «Весна» Валентина Стефановича.

В Белоруссии после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В республике 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.

Как писал NEWS.ru ранее, милицейский автозак наехал на одного из участников акций протеста, проходящих в столице Белоруссии. По словам очевидцев происшествия, после того как к пострадавшему на помощь кинулись люди, в их сторону силовики стали бросать светошумовые гранаты. Молодой человек получил серьёзные травмы, его увезли медики. По данным белорусских правозащитников, во время акций протеста задержаны 80 человек.