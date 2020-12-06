Часть Минского метро закрыли из-за протестов оппозиции

https://static.news.ru/photo/666b60ca-37a7-11eb-9dc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antares 610/wikimedia.org

Ряд станций метро Минска закрыли 6 декабря в 11:10 (совпадает с мск). Они расположены в центре белорусской столицы. В городе планируется проведение протестов оппозиционеров.

Временно не функционируют «Октябрьская», «Купаловская» и «Немига». Составы идут там без остановки. Также недоступен вход на «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости, однако поезда здесь останавливаются, говорится на официальном сайте транспортного ведомства.

Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства, — отметили в учреждении.

Сотрудники силовых ведомств берут под контроль центр Минска и другие районы города накануне объявленной оппозицией акции «Марш воли», пишет ТАСС. Кроме того, в столицу движется военная техника. О её появлении сообщают очевидцы. Заметили военных и в спальных районах города — Малиновке, Серебрянке, Каменной Горке. По некоторым данным, колонна выдвинулась из Уручья, где базируется войсковая часть 3214 внутренних войск МВД республики.

В Белоруссии уже четыре месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко, который занимает пост с 1994 года, отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет ранее заявил, что ситуация с соблюдением прав человека в Белоруссии продолжает ухудшаться, так как власти проводят аресты, а представители спецслужб применяют силу. По данным мониторинга, в большинстве случаев силовики разгоняют мирные демонстрации с применением светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. Отмечены случаи непропорционального применения силы и жестокого обращения с протестующими, писал NEWS.ru.