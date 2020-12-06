Часть Минского метро закрыли из-за протестов оппозиции

Ряд станций метро Минска закрыли 6 декабря в 11:10 (совпадает с мск). Они расположены в центре белорусской столицы. В городе планируется проведение протестов оппозиционеров.
Временно не функционируют «Октябрьская», «Купаловская» и «Немига». Составы идут там без остановки. Также недоступен вход на «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости, однако поезда здесь останавливаются,
Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства, — отметили в учреждении.
Сотрудники силовых ведомств берут под контроль центр Минска и другие районы города накануне объявленной оппозицией акции «Марш воли»,
В Белоруссии уже четыре месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.
Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко, который занимает пост с 1994 года, отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет ранее заявил, что ситуация с соблюдением прав человека в Белоруссии продолжает ухудшаться, так как власти проводят аресты, а представители спецслужб применяют силу. По данным мониторинга, в большинстве случаев силовики разгоняют мирные демонстрации с применением светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. Отмечены случаи непропорционального применения силы и жестокого обращения с протестующими, писал NEWS.ru.