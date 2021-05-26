Цена поддержки: России угрожают санкции из-за Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные спецслужбы рассматривают его страну как полигон для дальнейшего наступления на Россию. Так глава республики отреагировал на европейские санкции против Минска, введённые по следам задержания журналиста Романа Протасевича. Россия действительно оказалась невольно втянута в эту историю: на саммите Евросоюза 24 мая обсуждалось в том числе возможное участие Москвы в организации внеплановой посадки самолёта Ryanair. По мнению экспертов, дальнейшая поддержка Лукашенко может вылиться во вторичные санкции против России.

На саммите Евросоюза 24 мая было принято решение запретить белорусскому авиаперевозчику «Белавиа» использовать европейские аэропорты. Авиакомпаниям из ЕС рекомендовали выбирать маршруты в обход Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко, комментируя это шаг, заявил, что таким образом Запад давит не только на Белоруссию, но и на Россию.

Именно поэтому они перешли от организации бунтов к этапу удушения, — передаёт слова главы республики государственное агентство «БелТА». — Идёт поиск новых уязвимостей, и это направлено не только на нас: мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток. Апробировав у нас, они пойдут туда.

Лидеры ЕС между тем тоже поднимали вопрос российского участия в принудительной посадке самолёта Ryanair. Как сообщает портал Euractive, на саммите 24 мая обсуждались неподтверждённые сообщения о том, что панику на борту устроили граждане России, которые исчезли после приземления самолёта в Минске.

Мы обсудили, могла ли Россия быть причастной к этому [посадке самолёта Ryanair в Минске], но так как у нас не было серьёзных доказательств, мы решили отложить этот вопрос в сторону, — поделилась канцлер Германии Ангела Меркель после саммита.

Тем не менее эта тема, вполне вероятно, может вернуться на повестку дня Евросоюза. Часть западных экспертов уверена, что санкции ЕС, связанные с Белоруссией, нужно распространить и на Россию, так как без Лукашенко якобы ничего не делает без её ведома.

Белоруссия не угнала бы самолёт Евросоюза без одобрения России, — считает профессор Йельского университета Тимоти Снайдер. — Возможно, угон даже был российской инициативой.

Москва отчасти сама подстёгивает подобные спекуляции, продолжая защищать Александра Лукашенко в публичной риторике. Так, сразу после инцидента официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что её шокирует не поведение белорусских властей, а реакция Запада на произошедшее.

Мария Захарова MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Директор белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий уверен, что инцидент с самолётом Ryanair не сближает, а отдаляет Москву и Минск. После задержания Романа Протасевича перед властями Белоруссии замаячила перспектива секторальных экономических санкций — шага, от которого западные державы до сих пор воздерживались. В таких условиях цена поддержки белорусского режима возрастает.

Всё это превращает Беларусь в абсолютно токсичное государство для своих традиционных партнёров, как на Западе, так и на Востоке, включая Россию и даже Китай. И по мере того, как эта токсичность будет усиливаться, это будет создавать проблемы, в том числе для белорусско-российских отношений. Любые договорённости, которые будут заключаться между Минском и Москвой, просто не будут признаваться легитимными как значительной частью белорусского общества, так и международным сообществом. Существует и риск того, что в случае усиления и расширения санкций, они будут предполагать их вторичное применение. И мы уже видели по ситуации с белорусским НПЗ «Нафтан», что эта угроза достаточно серьёзно воспринимается российскими контрагентами, которые вынуждены были отказаться от поставок нефти как раз из-за угрозы вторичных американских санкций. Арсений Сивицкий директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск) директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск)

По мнению аналитика в этой ситуации Россия получает мощный рычаг давления на Лукашенко. Это позволяет ей форсировать выполнение «сочинских соглашений», заключённых в сентябре 2020 года. Они предполагают запуск общенационального диалога между белорусскими властями и оппозицией, а также конституционную реформу.

Мы видим, что Кремль старается всячески избегать шагов, которые могли бы спровоцировать западные государства на ужесточение санкционного режима, поэтому я не исключаю, что сейчас создаются определённые предпосылки для того, чтобы Москва и Вашингтон смогли вместе найти решение белорусскому политическому кризису, — добавляет политолог.

По словам Арсения Сивицкого за такой формат решения политического кризиса выступает часть белорусских оппозиционных политиков, некоторые из которых связаны с Кремлём.

Тема Белоруссии почти наверняка будет поднята на переговорах Владимира Путина и Джо Байдена, намеченных на 16 июня. Но достижимость каких-либо договорённостей находится под вопросом, учитывая, что поведение Лукашенко хоть и раздражает западные державы, но не является для них главной проблемой в Восточной Европе.