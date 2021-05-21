Более 10 армянских солдат госпитализированы после драки на границе

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Армянские солдаты госпитализированы после драки с перешедшими на территорию республики военнослужащими ВС Азербайджана, сообщили «Интерфаксу» в Минобороны Армении.

В результате драки вечером 20 мая на территории Чёрного озера в Сюникской области есть пострадавшие, которые госпитализированы в среднем и тяжёлом состоянии, — сказали в ведомстве.

Армянские СМИ сообщают об 11 госпитализированных военнослужащих Армении.

И. о. премьера Армении Никол Пашинян заявил, что логика военных ВС страны заключается в том, чтобы «тактическими действиями ограничить потенциал действий азербайджанцев».

В политическом смысле наши действия следующие — не позволить, чтобы ситуация вышла из-под контроля, сделать максимум для предотвращения военного столкновения, достичь того, чтобы азербайджанские ВС покинули территорию Армении, — отметил Пашинян.

В минувший четверг, 20 мая, Пашинян заявил в парламенте, что около 600 военнослужащих ВС Азербайджана находятся на территории Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. По его словам, в Ереване продолжают искать пути решения возникшей проблемы.