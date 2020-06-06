Белорусский священник умер от коронавируса

Белорусская православная церковь сообщила о смерти схиепископа Дятловского Петра. Причиной стал коронавирус.
Заболевание COVID-19 вызвало у него осложнения,
Ранее, как писал NEWS.ru, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил, что предоставление верующим возможности свободного посещения храмов зависит от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Он призвал оказать помощь религиозным организациям в условиях пандемии коронавируса.
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