Белорусский священник умер от коронавируса

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Кандидат в президенты Белоруссии, бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико собрал необходимое для выдвижения на выборы главы государства число подписей.

Об этом политик сам рассказал на встрече с избирателями в Бресте, передаёт Sputnik. За его попадание в избирательные бюллетени подписались 100 тысяч жителей страны. Другие кандидаты пока не сообщали о...