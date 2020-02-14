https://static.news.ru/photo/b8671eaa-4f31-11ea-ac9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: transoil.by

Компания «Гомельтранснефть Дружба», которая является белорусским оператором магистрального нефтепровода, на полчаса останавливала транзит нефти из России в Польшу. По информации предприятия, это было связано с техническими неполадками на одном из участков.

Там уточнили, что днём 14 февраля на одной из труб была обнаружена трещина. В связи с этим возникла необходимость в проведении оперативных ремонтных работ.

Спустя 30 минут перекачка нефти в направлении Польши была восстановлена, уточнили в компании.

Ранее NEWS.ru писал, что России и Белоруссии предрекли новое противостояние из-за нефти. Оно может возникнуть из-за разногласия в вопросе стоимости сырья.