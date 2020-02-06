https://static.news.ru/photo/f8dae57c-48db-11ea-b6ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

Заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что ведомство предсказало конфликт на Украине за два года до его начала.

По его словам, план обороны страны направлен не на классическую оборону, а на предотвращение возможной агрессии и войны. При его разработке анализируется военно-политическая обстановка вокруг Белоруссии и в мире. Военные оценивают ситуацию, пытаясь минимизировать угрозу на ранней стадии. Они используют разведку, радиоэлектронную борьбу, информационное противоборство, маскировку и другие элементы.

Те события, которые произошли в соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала, — рассказал начальник главного оперативного управления в интервью «СБ. Беларусь сегодня».

Он добавил, что в конце прошлого года и были утверждены План обороны страны и Концепция строительства и развития ВС.

Ранее News.ru писал, что в республике в рамках борьбы коррупцией задержан бывший замгоссекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин. Он попался при получении взятки в размере около $150 тыс. за содействие в продвижении в Белоруссии интересов одной из российских компаний.