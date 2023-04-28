Белорусские журналисты выиграли дело против государства в ООН Комитет ООН по правам человека признал Белоруссию виновной в нарушении свободы слова

Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Четыре журналиста выиграли в споре с Белоруссией во время рассмотрения их дела по существу Комитетом ООН по правам человека, передает Белорусская ассоциация журналистов. Татьяна Смоткина, Змитер Лупач, Тамара Щапеткина и Лариса Щиракова обратились в инстанцию после того, как были оштрафованы в Минске за распространение продукции СМИ без надлежащей аккредитации.

В этой связи Комитет по правам человека обратил внимание на статью 34 Конституции Белоруссии о свободе мнений и их свободное выражение, где прямо указано, что общегосударственные системы регистрации или лицензирования журналистов несовместимы с ч. 3 ст. 19 Закона о свободе мнений и их свободном выражении. Схемы ограниченной аккредитации допустимы только для привилегированного доступа на определенные мероприятия, пояснили в ООН.

Таким образом, организация истребовала от Белоруссии компенсации наложенных на журналистов штрафов и других судебных издержек, понесенных авторами. Государство также обязано принять все необходимые меры для предотвращения подобных нарушений.

Ранее суд Московского района Минска приговорил бывшего кандидата в президенты Белоруссии Андрея Дмитриева к 1,5 года лишения свободы за участие в несанкционированных акциях после выборов 2020 года. Согласно вердикту суда, Дмитриев с 23 августа по 6 сентября 2020 года трижды участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях и каждый раз присоединялся к группе граждан, грубо нарушавших общественный порядок.