Соперника Лукашенко на выборах отправили за решетку Экс-кандидата в президенты Белоруссии Дмитриева приговорили к 1,5 года колонии

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Андрей Дмитриев

Суд Московского района Минска приговорил бывшего кандидата в президенты Белоруссии Андрея Дмитриева к 1,5 года лишения свободы за участие в несанкционированных акциях после выборов 2020 года, сообщило агентство БелТА. В соответствии с решением суда, Дмитриев должен отбывать наказание в колонии общего режима.

Согласно вердикту суда, Дмитриев с 23 августа по 6 сентября 2020 года трижды участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях. Каждый раз он присоединялся к группе граждан, грубо нарушавших общественный порядок. Участники массовых беспорядков блокировали и преграждали путь транспортным средствам, в результате чего движение, в том числе пассажирского транспорта, было приостановлено, сообщает агентство.

Весной прошлого года россиянку Софью Сапегу приговорили в Белоруссии к шести годам заключения в колонии общего режима. Суд признал женщину виновной в том, что она была администратором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные сотрудников белорусских правоохранительных органов. Россиянку также признали виновной в возбуждении социальной вражды.

Сапегу задержали в мае 2021 года после принудительной посадки самолета в Минске. Она летела из Афин в Вильнюс со своим молодым человеком и экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Позднее он стал сотрудничать со следствием и властями Белоруссии. На текущий момент он находится под домашним арестом.