Белорусские власти заморозили цены на социально значимые товары

https://static.news.ru/photo/ebcfbb14-7666-11eb-b7f1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Белоруссии согласовало постановление о недопущении с 24 февраля роста цен на социально значимые товары. Соответствующий документ подписал премьер-министр Роман Головченко.

Решение принято с целью стабилизации ценовой ситуации на эту категорию товаров и насыщения ими потребительского рынка. Компании и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют производство, ввоз и реализацию такой продукции в республике, должны предотвратить увеличение стоимости с даты вступления в силу постановления по 28 февраля 2021 года по сравнению с ценами, действовавшими на 24 февраля 2021 года.

В список социально значимых товаров были включены 62 продуктовые позиции из категорий: крупы, мучные, мясные, рыбные и молочные продукты, яйца, масло растительное, овощи-фрукты, чай, кофе, соль и сахар. Помимо этого, в перечень вошли мыло, бумага туалетная, салфетки, подгузники, гигиенические пакеты и спички. Также власти заморозили цены на 50 видов лекарств.

В документе отмечается, что с 1 марта изменение стоимости социально значимых товаров первой необходимости не может превышать 0,2% в месяц к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца. Повышение цен выше установленного предела возможно только после согласования с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.

Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей выступил с критикой в адрес ряда европейских стран. Он заявил, что они, высказываясь о нарушениях прав человека в Белоруссии, пытаются отвлечь внимание мировой общественности от своих проблем.