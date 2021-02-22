Белоруссия обвинила европейские страны в нарушении прав человека

https://static.news.ru/photo/dd3bfee8-75dd-11eb-9eb3-96000091f725_660.jpg Владимир Макей Фото: flickr.com/photos/ mfarussia//Global Look Press

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей выступил с критикой в адрес ряда европейских стран. Он заявил, что они, высказываясь о нарушениях прав человека в Белоруссии, пытаются отвлечь внимание мировой общественности от своих проблем.

Нарушения Польшей, Литвой, Чехией и многими другими европейскими странами их обязательств в сфере прав человека можно перечислять часами, — считает Макей.

По его словам, в Белоруссии созданы все условия для того, чтобы граждане могли работать, получать пенсию, бесплатное образование и медицинское обслуживание. При этом белорусские города являются одними из самых безопасных в мире, подчёркивает министр. Макей обращает внимание на то, что даже в условиях пандемии коронавируса Белоруссия была в состоянии выполнять социальные обязательства, в то время как ряд западных стран продемонстрировал неспособность решать социально-экономические и общественные проблемы без нарушения прав своих же граждан.

Макей привёл в пример беспорядки во Франции, Германии, Испании и других странах. Он выразил недоумение тем фактом, что правительства этих государств позволяют себе выдвигать обвинения в адрес Белоруссии. Глава белорусского МИД не скрывал возмущения тем, что они подают иски в Совет ООН по правам человека (СПЧ), но при этом не просят рассмотреть собственные проблемы. Макей призвал СПЧ к справедливому и непредвзятому подходу в отношении прав человека во всём мире.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего главу государства Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.

Как писал NEWS.ru, власти Белоруссии примут дополнительные меры в области безопасности, если Запад продолжит политику эскалации напряжённости, заявили в пресс-службе Минобороны республики после брифинга главы департамента международного военного сотрудничества ведомства Олега Воинова. По его словам, в 2020-м Минск фиксировал влияние пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на международное военное сотрудничество, кроме того, ряд государств демонстрировали «неуважительное отношение ряда государств к волеизъявлению белорусского народа».