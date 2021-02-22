Минск обещает ответить Западу на эскалацию напряжённости

https://static.news.ru/photo/60806a04-7508-11eb-a4e4-96000091f725_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Власти Белоруссии примут дополнительные меры в области безопасности, если Запад продолжит политику эскалации напряжённости, заявили в пресс-службе Минобороны республики после брифинга главы департамента международного военного сотрудничества ведомства Олега Воинова. По его словам, в 2020-м Минск фиксировал влияние пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на международное военное сотрудничество, кроме того, ряд государств демонстрировали «неуважительное отношение ряда государств к волеизъявлению белорусского народа».

Реакция на выборы президента Республики Беларусь была политизированной и не направлена на развитие добрососедских отношений. <...> Создавшаяся ситуация (совокупность внешних и внутренних угроз безопасности) потребовала переоценки военно-политической обстановки, — передаёт Минобороны Белоруссии.

Воинов отметил, что главным мероприятием для войск Белоруссии в 2021-м станут стратегические совместные манёвры «Запад-2021». Они пройдут в РБ и РФ. Кроме того, армия РБ отправится на оперативные учения ОДКБ «Боевое братство — 2021» в РФ.

Накануне Железнодорожный суд Гомеля вынес приговор троим участникам протестных акций в Белоруссии, бросавших в силовиков «коктейли Молотова» в ходе массовых беспорядков. Двое из них будут отбывать наказание в колонии строгого режима. На скамье подсудимых оказались Леонид Ковалёв (29 лет), Дмитрий Корнеев (26 лет) и 17-летний Никита Золотарёв. Первых двоих суд приговорил к шести и восьми годам лишения свободы соответственно. Золотарёв получил пять лет исправительной колонии.

Как писал NEWS.ru, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в разговоре с зарубежными журналистами призналась, что оппозиция «потеряла улицы». Она выразила надежду, что весной акции протеста возобновятся.