В Белоруссии вынесли приговор по делу о «коктейлях Молотова»

https://static.news.ru/photo/4cd088da-74fa-11eb-b659-96000091f725_660.jpg Фото: Miguel Candela/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Железнодорожный суд Гомеля вынес приговор троим участникам протестных акций в Белоруссии, бросавших в силовиков коктейли Молотова в ходе массовых беспорядков. Двое из них будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

На скамье подсудимых оказались Леонид Ковалёв (29 лет), Дмитрий Корнеев (26 лет) и 17-летний Никита Золотарёв. Первых двоих суд приговорил к шести и восьми годам лишения свободы соответственно. Золотарёв получил пять лет исправительной колонии.

По версии следствия, коктейли Молотова изготовил Ковалёв. Во время протестных митингов он познакомился с Корнеевым и Золотарёвым и предложил им поджечь городской автобус или автозак. На пути они встретили военнослужащих воинской части 5525 и бросили бутылки с воспламеняющейся жидкостью в них. Ковалёв был задержан в тот же вечер, а двое других участников инцидента позднее.

Ковалёв и Золотарёв свою вину не признали, а Корнеев признал частично, сообщает сайт незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна».

Протесты в Белоруссии продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие считают результаты голосования сфальсифицированными, они требуют ухода Лукашенко в отставку и проведения новых выборов.

Как писал NEWS.ru, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в разговоре с зарубежными журналистами призналась, что оппозиция «потеряла улицы». Она выразила надежду, что весной акции протеста возобновятся.