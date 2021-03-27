Белорусские силовики задержали больше 100 человек на акциях протеста

https://static.news.ru/photo/68efeba4-8f0e-11eb-8a4c-96000091f725_660.jpg Фото: Белорусский портал TUT.BY/facebook.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали больше 100 человек на акциях протеста против президента страны Александра Лукашенко, рассказала пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

По последней информации, которой я располагаю, а это информация по состоянию на 16:00, более 100 человек были доставлены в территориальные органы внутренних дел, — сказала она журналистам РИА Новости.

Их обвинили в нарушении административного законодательства, в том числе в пикетировании.

При этом правозащитная организация «Весна» сообщила о задержании 60 человек, в частности в Минске, Новогрудке и Бресте.

Накануне Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту призывов к участию в протестах 27 марта в Минске. Сообщения, распространяемые в Telegram-каналах, признаны властями экстремистскими.

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвовали в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Несколько человек погибли.

В последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась и почти сошла на нет. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась.

Тем не менее оппозиция рассчитывает возобновить уличные акции весной. 25 марта силовиками были пресечены попытки провести протесты по случаю традиционно отмечаемого оппозицией Дня воли. Ими были задержаны более 200 человек, сигналивших водителей лишили водительских удостоверений.

На 27 марта была анонсирована новая акция протеста. Власти стянули в Минск усиленные подразделения силовиков и спецтехнику, писал NEWS.ru.