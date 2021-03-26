СК Белоруссии возбудил дело из-за призывов к участию в массовых акциях

https://static.news.ru/photo/267ac326-8eea-11eb-b9e3-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту призывов к участию в протестах 27 марта в Минске. Сообщения, распространяемые в Telegram-каналах, признаны экстремистскими.

В ведомстве уточнили, что уголовное производство открыто на основании статьи Уголовного кодекса об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Тех, кто поддастся призывам и примет участие в несанкционированных массовых акциях, пообещали привлекать к уголовной ответственности.

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвовали в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Несколько человек погибли.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

В последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась и почти сошла на нет. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась

Тем не менее, оппозиция рассчитывает возобновить уличные акции весной. 25 марта силовиками были пресечены попытки провести протесты по случаю традиционно отмечаемого оппозицией Дня воли. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях были задержаны более 200 человек, сигналивших водителей лишили водительских удостоверений.

На 27 марта была анонсирована новая акция протеста. Власти стянули в Минск усиленные подразделения силовиков и спецтехнику, писал NEWS.ru.