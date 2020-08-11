Белорусские силовики отпустили журналиста Znak.com

Корреспондента российского издания Znak.com Никиту Телиженко освободили из изолятора временного задержания в белорусском Жодино. В настоящий момент он направляется в Смоленск.
Вместе с ним следуют освобождённый корреспондент РИА Новости и представители консульского отдела МИД России в Белоруссии,
В 14:00 11 августа стало известно, что Телиженко пропал в Минске. К тому моменту редакция не могла связаться с ним в течение 20 часов. Сотрудник СМИ, выполняя редакционное задание, освещал выборы президента Белоруссии, а также акции протеста, связанные с избирательным процессом.
При этом, как писал NEWS.ru, посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Министерство внутренних дел Белоруссии оказывает содействие в освобождении российских журналистов, которых задержали белорусские силовики.
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