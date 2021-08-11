Белоруссия предложила США сократить численность посольства в Минске

МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. Его слова приводит РИА Новости.
Глаз
Кроме того, МИД Белоруссии отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске.
Ранее президент США Джо Байден расширил санкции в отношении Белоруссии. Согласно документу, новые санкции включают блокировку активов официальных лиц Белоруссии. Новые ограничительные меры США в отношении Белоруссии затронули 23 человека и 21 организацию. В Белом доме заявили, что среди них близкие к президенту Белоруссии Александру Лукашенко бизнесмены и 15 контролируемых ими компаний.
В ответ Лукашенко поручил правительству республики выработать комплекс дополнительных мер против санкций Запада.