Белоруссия предложила США сократить численность посольства в Минске

МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. Его слова приводит РИА Новости.

Глаз отметил , что на фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества с Минском во всех сферах белорусская сторона также не видит смысла в присутствии столь значительного персонала американской дипмиссии. Именно поэтому США предложили сократить штат посольства до пяти человек.

Кроме того, МИД Белоруссии отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске.

Ранее президент США Джо Байден расширил санкции в отношении Белоруссии. Согласно документу, новые санкции включают блокировку активов официальных лиц Белоруссии. Новые ограничительные меры США в отношении Белоруссии затронули 23 человека и 21 организацию. В Белом доме заявили, что среди них близкие к президенту Белоруссии Александру Лукашенко бизнесмены и 15 контролируемых ими компаний.

В ответ Лукашенко поручил правительству республики выработать комплекс дополнительных мер против санкций Запада.