Белоруссия отозвала согласие на назначение посла США в Минске

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МИД Белоруссии отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. Его слова приводит РИА Новости.

В рамках встречи с временным поверенным в делах США в Белоруссии Рубеном Арутюняном белорусская сторона сообщила об ответных мерах на введённые санкции.

Жаль, что наглые и откровенно враждебные действия американской стороны разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие, — отметили в МИД Белоруссии.

Белорусская сторона назвала действия и поступки американских представителей «не подпадающими под понятие дипломатии и профессионализма».

МИД Белоруссии также предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек.

Накануне президент США Джо Байден расширил санкции в отношении Белоруссии. Согласно документу, новые санкции включают блокировку активов официальных лиц Белоруссии. Новые ограничительные меры США в отношении Белоруссии затронули 23 человека и 21 организацию. В Белом доме заявили, что среди них близкие к президенту Белоруссии Александру Лукашенко бизнесмены и 15 контролируемых ими компаний.