Страны СНГ

Белоруссия отменила запрет на экспорт медицинских масок

10:13, 09 мая 2020

Правительство Белоруссии разрешило вывозить произведённые в стране медицинские маски, марлю и бинты. Кроме того, был частично отменён запрет на экспорт продукции медицинского назначения, введённый в середине марта.

Решение утверждено постановлением Совмина и опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве масочный режим введут с 12 мая. . Жители столицы должны будут носить медицинские маски и перчатки в общественном транспорте.Нарушителей обещают штрафовать. Такие же меры решено принять и в других регионах страны.

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