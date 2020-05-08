Белоруссия отменила запрет на экспорт медицинских масок

Назначение грузинского экс-президента и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ не предоставит ему реальные полномочия, но позволит влиять на ситуацию на Украине. Об этом заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

У него консультативные функции. <...> Если президент Зеленский будет доверять Саакашвили, то он может дать реальные полномочия. И исполнительная команда под руководством Саакашвили получит действующие рычаги, — отметил Погребинский в...