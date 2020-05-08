Белоруссия отменила запрет на экспорт медицинских масок

Правительство Белоруссии разрешило вывозить произведённые в стране медицинские маски, марлю и бинты. Кроме того, был частично отменён запрет на экспорт продукции медицинского назначения, введённый в середине марта.
Решение утверждено постановлением Совмина и
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве масочный режим введут с 12 мая. . Жители столицы должны будут носить медицинские маски и перчатки в общественном транспорте.Нарушителей обещают штрафовать. Такие же меры решено принять и в других регионах страны.
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