Белоруссия намерена купить у Азербайджана миллион тонн нефти

https://static.news.ru/photo/20e900fe-9c63-11eb-bbc4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Минск запланировал приобрести у Азербайджана миллион тонн нефти до конца года. К сегодняшнему дню уже поставлено более 270 тысяч тонн, рассказал посол республики в Баку Андрей Равков.

На этот год запланирован один миллион. Эти поставки идут равномерно. На сегодняшний день уже поставлено 270 тысяч тонн. Танкер с 90 тысячами тонн сейчас в пути, движется к месту выгрузки, — цитирует БелТА дипломата.

По словам Равкова, в 2020 году Белоруссия приобрела у Азербайджана порядка 800 тысяч тонн нефти. Дипломат отметил, что сотрудничество между странами в этой области будет развиваться и в дальнейшем.

Как сообщал NEWS.ru, в настоящее время стоимость барреля нефти Brent находится на локальном максимуме в районе пяти тысяч рублей. Подобные показатели не отмечались с октября 2018 года. Это происходит на фоне ослабления рубля в связи с усилением геополитических рисков и высоких долларовых цен на нефть (около $64 за баррель Brent).