Белоруссия будет сотрудничать с РФ и Украиной по делу задержанных россиян

https://static.news.ru/photo/ceb38f58-d718-11ea-bb86-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Политики обсудили дело задержанных в республике россиян.

Правоохранительные органы Белоруссии будут сотрудничать по вопросу задержанных в республике россиян в рамках подписанных с Москвой и Киевом международных соглашений.

Александр Лукашенко отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений, — сообщила пресс-служба белорусского лидера.

29 июля о задержании 33 боевиков иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что задержанные в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные — бойцы ЧВК Вагнера. Российские дипломаты получили от Минска официальное уведомление о задержании российских граждан, однако в нём речь шла о 32 лицах.

Власти Белоруссии заявляют, что бойцы ЧВК планировали дестабилизировать обстановку в республике накануне выборов. Как писал NEWS.ru, в отношении россиян возбудили уголовные дела о подготовке терактов.