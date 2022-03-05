Басурин сообщил о возможности применения высокоточного оружия в Мариуполе

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о возможности проведения в Мариуполе специальной военной операции с использованием точечного оружия. По его словам, которые приводит телеканал «Россия 24», мирное население должно быть предупреждено в случае принятия соответствующего решения.

Путь здесь один — это спецоперация с использованием точечного оружия, — сказал он.

Целью операции представитель ДНР назвал освобождение города в условиях, когда гуманитарные коридоры не функционируют.

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинские националисты виновны в блокировании эвакуации мирного населения Мариуполя. По словам лидера республики, подразделения ДНР подали все необходимые команды по режиму тишины, но на данный момент ни один житель Мариуполя так и не вышел через гуманитарный коридор.

До этого глава ДНР сообщал, что через гуманитарный коридор из Мариуполя 5 марта не вышел ни один человек, 4 марта им воспользовалась семья из пяти человек. Он также предположил, что жители города не знают о гумкоридоре, а все объявленные ранее инициативы могут быть уничтожены радикалами, которые не захотят подчиняться киевской власти.

Гумкоридоры открылись 5 марта в 09:00 по украинскому времени (10:00 мcк). Об oрганизации гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения и возможном временном прeкращении огня на маршрутах Москва и Киев договорились в ходе второго этапа переговоров.