Бастующим сотрудникам Белтелерадиокомпании предложили работать или уходить

https://static.news.ru/photo/65d33928-e098-11ea-b330-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство Белорусской телерадиокомпании предложило своим бастующим сотрудникам три варианта дальнейших действий: уволиться, продолжить работу, или принять участие в забастовке, за которой последуют увольнения по статье.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в Минске. 17 августа у здания Белтелерадиокомпании в белорусской столице собрались сотни протестующих. К акции протеста в течение дня присоединились шесть сотрудников компании. По словам одного из них, руководство предложило своим работникам три варианта действий: оставаться на рабочих местах и работать, написать заявление об увольнении, или принять участие в незаконной забастовке и быть уволенным по статье.

Я и мои коллеги выбрали третий вариант, мы бастуем, — заявил сотрудник Белтелерадиокомпании.

Участники протестов начали собираться у здания компании утром 17 августа. Они потребовали, чтобы к ним вышел руководитель телеканала «Беларусь 1» Иван Эйсмонт. По словам режиссера белорусского телевидения Вячеслава Ломоноса, участвующего в манифестации, забастовка будет продолжаться пока не будут выполнены все условия протестующих: освобождение всех политзаключенных и задержанных после акции протеста, отмена итогов выборов, отстранение от работы председателя ЦИК, и свобода СМИ. В ходе акции к зданию Белтелерадиокомпании подошла колонна рабочих нескольких крупнейших минских заводов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил рабочим Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ), что они его «на колени не поставят». На встречу с бастующим коллективом предприятия глава государства прилетел на вертолёте утром 17 августа.