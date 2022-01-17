Банкир Аблязов пообещал скорую смену власти в Казахстане

Беглый казахстанский банкир Аблязов заявил в интервью РИА Новости, что разработал «план смены» власти в Казахстане и намерен стать премьер-министром, попросив для этого помощи Запада. Он уже обратился по этому поводу к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Мы разработали план, мы добьёмся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы, — заявил Аблязов.

Он не исключил, что его возвращение в страну «очень близко», и заявил, что станет легитимным премьер-министром, если его партия победит на выборах. Должность же президента при этом будет ликвидирована.

Ранее Аблязов заявил, что является «лидером оппозиции и протестов» в стране. В случае падения режима в Казахстане он пообещал поднять зарплаты всем гражданам в два раза, выплатить по $100 тысяч каждому пикетчику, а также организовать выход страны из всех основных союзов с Россией.

На все эти цели он собирается найти деньги за счёт средств, изъятых у нынешних элит, и при помощи Запада. Говоря о причине протестов в Казахстане, Аблязов подчеркнул, что волнения и беспорядки начались из-за «коррумпированного политического режима».