Баку: ВС Армении продолжают обстрелы районов близ Нагорного Карабаха

https://static.news.ru/photo/42692020-1b7a-11eb-a8ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Вооружённые силы Армении продолжают обстрелы Тертерского и Агджабединского районов Азербайджана вблизи зоны карабахского конфликта. Об этом рассказали в азербайджанском МИД.

Противник подвергает артиллерийскому обстрелу город Тертер, посёлок Шихарх и село Эскипара этого района, а также село Гиямеддинли Агджабединского района, — сообщили в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Вооружённые силы Армении утром в субботу 31 октября подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов.

В Женеве поздно вечером 30 октября завершилась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна. Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе продолжалась шесть часов. Большинство источников пока не дают деталей достигнутых договорённостей, однако известно, что Баку и Ереван договорились не целиться в мирное население и невоенные объекты, писал NEWS.ru ранее.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.