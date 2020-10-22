Баку сообщил о продолжении боёв в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/709d5900-14f1-11eb-85f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Боевые действия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе продолжаются с разной степенью интенсивности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Отмечается, что в результате проведённых операций азербайджанские вооружённые силы нанесли серьёзные удары по ВС Армении на Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта. Несколько опорных пунктов противника было разрушено.

Нанесён непоправимый урон основным ресурсам и военной инфраструктуре противника по всему фронту. Во вражеских подразделениях наблюдается нехватка военной техники, оружия и боеприпасов, а также продовольствия. Противник практически потерял контроль над войсками, — говорится в заявлении.

Тем временем продолжается обсуждение возможности ввода в зону конфликта миротворческих сил. Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал допустимым участие в ситуации российских миротворцев. Политик подчеркнул, что Россия сохраняет хорошие отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.