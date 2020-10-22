Баку опроверг информацию об обстреле населённых пунктов

https://static.news.ru/photo/db69e1f2-1502-11eb-8afe-fa163e074e61_660.jpg Последствия обстрела в селе Аскипара, Азербайджан Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Вооружённые силы Азербайджана не совершали обстрелов населённых пунктов в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении Минобороны страны.

Баку отреагировал на распространённую Арменией информацию об атаках азербайджанских ВС на населённые пункты Агдере, Ходжавенд и Гырмызы База. Ведомство подчёркивает, что, напротив, армянские войска подвергли интенсивному обстрелу территории Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов.

Войска Азербайджанской Армии, соблюдающие режим гуманитарного прекращения огня, сохраняют оперативное превосходство на всей протяжённости фронта, — резюмирует министерство обороны Азербайджана.

Ранее NEWS.ru приводил сообщение азербайджанского военного ведомства о продолжающихся в Карабахе боевых действий. Отмечалось, что в результате проведённых операций азербайджанские вооружённые силы нанесли серьёзные удары по ВС Армении на Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.