Баку обвинил Ереван в игнорировании международного гуманитарного права

Армянская сторона, отказывающаяся выдать Азербайджану карты минных полей, не только создаёт серьёзную угрозу для жизни и здоровья людей, но и препятствует восстановительным работам на освобождённых территориях. Ереван игнорирует международное гуманитарное право. Об этом заявила омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, слова которой приводит агентство Trend.

Алиева обратилась в международные организации в связи с действиями Армении, подрывающими мир и стабильность. Она отметила, что усиливающиеся между странами противоречия и продолжающиеся конфликты препятствуют обеспечению мира.

В результате продолжающихся вооружённых конфликтов и войн миллионы человек, в том числе дети, женщины, старики и инвалиды, изгоняются из родных мест, — сказала она.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее сообщалось, что Азербайджан направит в Международный суд иск против Армении. Баку обвиняет Ереван в неоднократных нарушениях Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD).