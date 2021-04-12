Баку не получил ответа на вопрос о происхождении «Искандеров-М» в Карабахе

https://static.news.ru/photo/c035b074-9b8e-11eb-87ad-96000091f725_660.jpg Фото: mil/vk.com

Баку пока не получил официального ответа на вопрос, как ракеты «Искандер-М» оказались на вооружении армянских военных. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время церемонии открытия Парка военных трофеев в Баку.

Откуда у Армении взялись эти ракеты? Их у них не должно было быть. Мы хотим ответа на вопрос, как это смертельное оружие попало в руки Армении. Пока мы не получили ответа на этот вопрос, но получим, — цитирует «Интерфакс» азербайджанского лидера.

Он добавил, что с помощью этих ракет Армения намеревалась уничтожить древний город Шуша, что, по словам Алиева, является прямым доказательством военного преступления Еревана.

Эти ракеты были использованы против азербайджанских военных после освобождения ВС Азербайджана города Шуша от армянской оккупации. У нас имеется достаточно данных, но мы ждём официального заявления, — заявил Алиев.

Ранее в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) заявили, что обнаруженные в городе Шуша обломки ракет принадлежат комплексу «Искандер-М». Армения отрицала применение этих ракет.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве ничего не знают об этой информации, поэтому ни опровергнуть, ни подтвердить её он не может. Ранее Пескову также задавали аналогичный вопрос. Он тогда пояснил, что не в курсе, было ли об этом доложено Владимиру Путину и располагали ли какими-либо данными российские военные. Вместе с тем он напомнил, что в ходе карабахского конфликта «Искандеры» не применялись и это было доказано, писал NEWS.ru.