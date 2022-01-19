Азербайджан поддержал начало делимитации границ без каких-либо условий

Азербайджан поддерживает запуск процесса делимитации границ с Азербайджаном без каких-либо условий. Об этом заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов в Вене во время встречи с генеральным секретарём БСЕ Хельгой Шмидт. Его слова приводит РИА Новости.

Делимитация границ между Азербайджаном и Арменией рассматривается как важный элемент нормализации отношений между двумя государствами. К сожалению, подход и позиция Армении в этом вопросе и выдвижение ряда предусловий для начала процесса делимитации являются неприемлемыми. Азербайджан поддерживает запуск процесса делимитации границ с Арменией без каких-либо условий, — сказал Байрамов.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван при посредничестве Москвы передал Баку пакет мер по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе и ожидает результатов. При этом дипломат не стал раскрывать подробности предложений, отметив, что они исходят из интересов Армении.