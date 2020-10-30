Азербайджан опроверг обвинения Армении в атаках рядом с Гафаном

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Заявления Армении об азербайджанских военных атаках, которые якобы имели место на юго-восточном направлении на территории Нагорного Карабаха, является дезинформацией. Об этом 31 октября сообщили представители Министерства обороны Азербайджана.

Распространяемая армянскими СМИ информация со ссылкой на представителя минобороны этой страны о якобы ведении Азербайджанской Армией боевых действий в направлении села Давид-Бек близ города Гафан не соответствует действительности, — говорится в заявлении ведомства.

В МО Азербайджана подчеркнули, что открыли ответный огонь по огневым точкам противника.

Днём ранее представитель оборонного ведомства Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Баку вёл боевые действия в направлении села Давид Бек, находящегося неподалёку от города Гафан. Он обвинял азербайджанскую армию в применении артиллерии.

Баку опровергает информацию Еревана о ведении боевых действий в направлении села Давид Бек близ города Гафан. Данное заявление обнародовано в Telegram-канале Минобороны Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, Минобороны Азербайджана опровергло заявления Еревана о применении азербайджанскими ВС в карабахском конфликте фосфорных боеприпасов.